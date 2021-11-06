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Артемьева и Назарычев — бронзовые призёры этапа Гран-при в Италии среди спортивных пар

Артемьева и Назарычев — бронзовые призёры этапа Гран-при в Италии среди спортивных пар
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На третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Турине (Италия) завершились соревнования спортивных пар.

Победу одержал китайский дуэт Вэньцзин Суй и Цун Хань. Второе место заняли их соотечественники Чен Пен / Ян Цзинь.

Российская пара Юлия Артемьева / Михаил Назарычев благодаря успешному выступлению в произвольной программе сумела опередить итальянский дуэт Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе и завоевать бронзу.

Ещё одни россияне Алина Петелева и Роман Плешков стали в итоге шестыми.

Фигурное катание. Этап Гран-при в Италии. Турин
Спортивные пары

1. Вэньцзин Суй / Цун Хань (Китай) – 224,55.
2. Чен Пен / Ян Цзинь (Китай) – 211,86
3. Юлия Артемьева / Михаил Назарычев (Россия) – 187,01
4. Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе (Италия) – 179,26
5. Ребекка Гиларди / Филиппо Амброзини (Италия) – 165,45
6. Алина Пепелева / Роман Плешков (Россия) – 162,71.

Фигурное катание. Гран-при-2021/22. Этап 3, Турин, Италия
Спортивные пары. Произвольная программа
06 ноября 2021, суббота. 21:05 МСК
Окончено
1
Китай
224.55
2
Китай
211.86
3
Россия
187.01
Комментарии
Новости. Фигурное катание
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