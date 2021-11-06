Артемьева и Назарычев — бронзовые призёры этапа Гран-при в Италии среди спортивных пар

На третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Турине (Италия) завершились соревнования спортивных пар.

Победу одержал китайский дуэт Вэньцзин Суй и Цун Хань. Второе место заняли их соотечественники Чен Пен / Ян Цзинь.

Российская пара Юлия Артемьева / Михаил Назарычев благодаря успешному выступлению в произвольной программе сумела опередить итальянский дуэт Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе и завоевать бронзу.



Ещё одни россияне Алина Петелева и Роман Плешков стали в итоге шестыми.



Фигурное катание. Этап Гран-при в Италии. Турин

Спортивные пары



1. Вэньцзин Суй / Цун Хань (Китай) – 224,55.

2. Чен Пен / Ян Цзинь (Китай) – 211,86

3. Юлия Артемьева / Михаил Назарычев (Россия) – 187,01

4. Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе (Италия) – 179,26

5. Ребекка Гиларди / Филиппо Амброзини (Италия) – 165,45

6. Алина Пепелева / Роман Плешков (Россия) – 162,71.