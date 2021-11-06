Орсер: если Кихира хочет выступить на Олимпиаде, то должна полностью восстановиться

Тренер Брайан Орсер рассказал о проблемах со здоровьем японской фигуристки Рики Кихиры, которая считается одной из главных соперниц россиянок на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Пять недель назад Кихира смогла приехать к Орсеру в Торонто, но из-за травмы лодыжки на лёд пока не выходит.

«К сожалению, она борется с этой травмой уже два года и приехала к нам уже с повреждением. По моему мнению, если она хочет выступить на Олимпийских играх, то должна уже полностью восстановиться, чтобы не чувствовать боль. Можно продолжать заглушать боль, но как атлет и бывший фигурист я знаю, что такое выступать с травмой, и это ужас.



В ситуации, когда ты полностью растерян и ни на что не надеешься, ты можешь попробовать. Но сейчас ещё есть время, чтобы немного подлечиться. Рика очень терпелива, она выполняет много работы вне льда. Мне кажется, она делает намного больше, чем когда-либо. Она действительно набирает форму и работает над многими другими аспектами. Честно говоря, я уверен, что совсем скоро она вновь окажется на льду… Если боль уйдёт, то мы все увидим прежнюю Рику.



Её четверной сальхов при ней, как и тройной аксель. Повторюсь, мы много работаем вне льда. Да, это очень нервно, это большой стресс, но в то же время у нас нет других опций. Уже скоро она сможет нормально тренироваться, сейчас нужно быть внимательными и не допускать ошибок», — сказал Орсер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Ефимовой.