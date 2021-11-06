«Сделать больше Медведева уже не могла». Орсер гордится своей бывшей ученицей из России

Имя канадского тренера Брайана Орсера стало гораздо реже звучать в России после ухода от него Евгении Медведевой. Между тем Орсер остаётся одним из самых авторитетных специалистов в мире и готовит к Олимпиаде в Пекине целую россыпь претендентов на медали.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Брайан рассказал о сложностях работы в период пандемии коронавируса, проблемах со здоровьем у Юдзуру Ханю и Рики Кихиры, а также пожелал Елизавете Туктамышевой отобраться на Олимпиаду.

А ещё Орсер счастлив за Евгению Медведеву и гордится ей. Он убеждён, что именно под его руководством Женя исполнила лучшие прокаты в карьере.

«Приятно, что на этапе в Турине мы находимся не в «пузыре»

— Брайан, как вам атмосфера на этапе Гран-при в Италии? Обстановка сильно отличается от той, что была на турнирах в США и Канаде?

— Турин — прекрасный город, стоит отличная погода. Сейчас путешествовать куда-либо — это вызов. Но эта поездка на самом деле очень приятная, потому что здесь мы не находимся в «пузыре». На Skate Canada мы были в очень строгих условиях: не могли выходить из отеля, не могли покидать определённую зону на арене. Маска всегда должна быть на носу, а Рафаэля Арутюняна даже лишили аккредитации за то, что он по ошибке вышел за пределы «пузыря». Министерство здравоохранения могло остановить соревнование из-за этого. На следующей неделе мы опять будем в «пузыре», так что сейчас, можно сказать, небольшой глоток свободы.

— Погуляли по городу здесь в Турине?

— Да, даже проехался на метро. У меня была ранняя тренировка и оставалось много времени, с коллегами мы поехали посмотреть город, погулять. Но следующие пару Гран-при мы так не сможем сделать. Особенно в Японии всё очень строго.

Фото: РИА Новости

— Из-за коронавируса вы потеряли несколько учеников. Сейчас вам удалось наладить тренировочный процесс в условиях пандемии? Сильно ли пришлось менять подход в новых условиях?

— Нам в Торонто очень повезло, потому что каток не закрыли. У меня тренировались сильные канадцы. Единственный, кого пустили к нам, был Джейсон Браун, остальных не пустили — ни Евгению Медведеву, ни Юдзуру Ханю. Это было очень тяжело. Для всех нас. Мы старались работать несмотря ни на что, разговаривая по зуму и отправляя видео.

Мы сделали всё, что могли. К примеру, я не видел Джун Хван Ча с прошлого марта, мы работали по видеосвязи. И знаете что? Он катается лучше, чем когда-либо! И ему совсем недавно исполнилось 20 лет, он знает, как нужно тренироваться, он упорно работает и соблюдает дисциплину. В общем, путешествовать сейчас очень сложно. Но мы сделаем всё, что нужно. Олимпиада на подходе.

«Если Кихира хочет на Олимпиаду, то должна полностью восстановиться»

— Совсем недавно Юдзуру Ханю расстроил болельщиков сообщением о снятии с этапа в Японии. Вы участвовали в принятии этого решения?

— Это было его решение, о котором он меня уведомил. Я не знаю деталей и насколько серьёзна травма, но, как мне кажется, всё довольно плохо. Он прекрасно катался, и то, что случилось, конечно, ужасно. Мы очень мало с ним общались с того момента, как он заявил, что не выступит на Гран-при Японии, но из того, что я читал, я увидел, что он очень замотивирован на скорейшее возвращение. Так что я думаю, что первыми соревнованиями для него может стать чемпионат Японии.

— Ещё одна ваша подопечная, Рика Кихира, тоже пропускает турниры из-за проблем со здоровьем. Как вы оценивали ее форму до травмы?

— Про Рику я знаю больше, потому что она последние пять недель находится в Торонто. К сожалению, она борется с этой травмой уже два года и приехала к нам уже с повреждением. По моему мнению, если она хочет выступить на Олимпийских играх, то должна уже полностью восстановиться, чтобы не чувствовать боль. Можно продолжать заглушать боль, но как атлет и бывший фигурист я знаю, что такое выступать с травмой, и это ужас.

В ситуации, когда ты полностью растерян и ни на что не надеешься, ты можешь попробовать. Но сейчас ещё есть время, чтобы немного подлечиться. Рика очень терпелива, она выполняет много работы вне льда. Мне кажется, она делает намного больше, чем когда-либо. Она действительно набирает форму и работает над многими другими аспектами. Честно говоря, я уверен, что совсем скоро она вновь окажется на льду… Если боль уйдёт, то мы все увидим прежнюю Рику.

— Как у неё обстоят дела с четверными прыжками?

— Её четверной сальхов при ней, как и тройной аксель. Повторюсь, мы много работаем вне льда. Да, это очень нервно, это большой стресс, но в то же время у нас нет других опций. Уже скоро она сможет нормально тренироваться, сейчас нужно быть внимательными и не допускать ошибок.

— Расскажите, как отличается работа с молодым спортсменом и фигуристом масштаба Ханю. Прислушивается ли Юдзуру к вашим советам? За кем остаётся последнее слово?

— У Юдзуру всегда есть свой план и, конечно, это всегда прекрасный план. Мы работаем вместе уже девять лет, и каждый раз мы на одной волне. Обычно он берёт на себя ответственность за то, что делает. Я думаю, это правильно, он знает, как ему лучше тренироваться. Он так выкладывается, так нещадно тренируется, что я твёрдо поддерживаю его во всех его решениях и в том, что он делает.

Но ситуация с Ханю — особенная и может работать только с ним. Когда я тренировал Хавьера Фернандеса, это была совсем другая история. Я должен был проговаривать всё: где, когда, сколько… Почему мы делаем паузу, сколько будет длиться кардиотренировка, сколько тренируемся вне льда. И должен был всё контролировать.

Юдзуру всегда пунктуален и всегда таким был, иногда я вынужден был его притормаживать, потому что он делал слишком много. Разница в том, что адаптируюсь под Ханю. А с молодыми спортсменами такого нет, я веду их вперёд, демонстрирую, что такое дисциплина, тут нет альтернативы. Ты делаешь то, что я тебе говорю, а если ты не будешь меня слушать или будешь закатывать глаза, то уйдёшь со льда. Ты можешь вести с ними переговоры, но только если есть достойный мотив для спора. Каждый спортсмен индивидуален.

«Медведева была настоящей чемпионкой. Я так горжусь ею»

— Перед прошлым сезоном ваш клуб покинула Евгения Медведева. Вас удивило, что Женя больше ни разу не участвовала в турнирах?

— Нет, я не был удивлён. Евгения изо всех сил хотела тренироваться в Канаде. Но она отправилась на шоу в Японию, а обратно смогла вернуться только в Россию. Потом она заболела ковидом, ей было очень плохо, а потом она решила перестать выступать. Евгения написала мне об этом сообщение, так что я узнал об этом от неё, а не от других. Это было очень любезно и вежливо с её стороны. Но она продолжает всё равно давать столько нашему виду спорта, даже сейчас, перейдя в профессионалы. Она отлично взаимодействует с фанатами, которые её обожают, комментирует на ТВ, участвует в шоу… Она блистательна. Евгения может работать и аналитиком фигурного катания.

Я помню, как сопровождал её на Гран-при России осенью 2019 года, на её последнем полноценном турнире. Тогда, по моему мнению и по мнению многих специалистов, она исполнила своё лучшее выступление за всю карьеру. В молодом возрасте она столько сделала для фигурного катания. И продолжает делать. Я так горжусь ею. Слежу за ней в «Инстаграме», она очень занята, пишет столько сообщений. Я рад, что она счастлива и делает то, что ей нравится.

— Нет ощущения, что она так и не раскрыла свой потенциал полностью? Фигурному катанию не хватает Медведевой?

— Она была лидером и вдохновляющим примером для всех этих девочек. Женя была чемпионкой, настоящей чемпионкой. Когда она попала к нам, то хотела создать новый стиль и продолжать кататься, она хотела стать сильнее. Думаю, наш совместный опыт был очень хорошим и что большего она сделать уже не могла.

«От всего сердца желаю Туктамышевой попасть на Олимпиаду»

— Кто из ныне соревнующихся фигуристок производит на вас наибольшее впечатление?

— Все девочки Этери производят на меня впечатление. Каждая по своей причине. Камила Валиева на прошлой неделе была невероятна. В прошлом году мне понравилась ещё Луна Хендрикс и австрийская фигуристка (Ольга Микутина. – Прим. «Чемпионат»). Мне нравится их катание, это хорошо для нашего спорта.

— Елизавета Туктамышева продолжает конкурировать с юными фигуристками. Вас удивляет её форма? Каков шанс, что мы увидим Лизу на Олимпиаде в Пекине?

— Лиза даёт надежду всем фигуристкам планеты. Потому что она продолжает совершенствоваться, несмотря на то что уже не юная девочка, а молодая женщина. Как я мог её забыть? Напишите, что она мне больше всех нравится, что она лучше всех! Её работа с Алексеем Мишиным — невероятна, я от всего сердца желаю ей попасть на Олимпиаду в Пекине. Она обязана быть в олимпийской команде в Пекине. Очень надеюсь её там увидеть, это было бы прекрасно для всего мирового фигурного катания.

— В России много говорят о чисто российском пьедестале Олимпиады. Как вы думаете, подобный сценарий возможен?

— Да, это вполне реально. Но хрустального шара у меня нет, я не могу ничего предсказать.