Артемьева и Назарычев: поняли свои ошибки и к Гран-при Франции должны всё исправить

Фигуристы Юлия Артемьева и Михаил Назарычев прокомментировали своё выступление на этапе Гран-при в Италии, на котором они завоевали бронзу.



«Мы готовились к этому этапу Гран-при усердно, были хорошие тренировки. Но, видимо, где-то была недоработка. Буквально скоро у нас будет следующий этап, во Франции. Постараемся к нему уже исправить все наши ошибки и показать то, что мы хотим показать зрителям, то есть максимум и красивое катание.



Изначально, когда мы увидели, какой состав будет на данном Гран-при и на Гран-при во Франции, естественно, мы оценивали свои возможности. Безусловно, это уже совершенно другой уровень, уровень взрослых пар. С нами выступали очень сильные пары из Китая, которые показали очень крутое катание. Конечно, мы ожидали, что при чистых прокатах мы можем быть третьими и, соответственно, побороться за попадание в финал Гран-при при хороших раскладах во Франции. Мы поняли свои ошибки и к Франции мы должны это всё исправить, чтобы занять хорошее место и отобраться в финал» — сказал Назарычев на пресс-конференции.

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