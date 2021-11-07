Эрбентраут связал победы россиянок на Гран-при с бонусами, которые приносит имя Тутберидзе

Член Гильдии сценаристов США Джозеф Эрбентраут прокомментировал результаты женских соревнований на третьем этапе серии Гран-при в Турине (Италия).
Напомним, победу одержала Анна Щербакова (326,78 балла), второй стала Майя Хромых (226,35), Софья Самодурова (180,59) заняла седьмое место. Японка Сатоко Мияхара расположилась на пятой строчке (209,57).
«Анна – чемпионка мира плюс не забывайте о бонусах, которые приносит имя Этери Тутберидзе, тот же большой бонус есть у Майи Хромых. Итоговый результат Сатоко Мияхары это подчёркивает. Конечно, было бы здорово, если судьи и должностные лица несли ответственность за свои решения и давали им обоснования. Мы так редко слышим лиц, которые обладают властью в этом виде спорта, только видим, как их решения подвергаются критике и оспариваются с существенными аргументами», — написал Эрбентраут в своём «твиттере».
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