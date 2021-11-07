Чен лидирует в общем зачёте Гран-при по фигурному катанию. Лучший из россиян Коляда — 5-й

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал изменения в зачёте серии Гран-при сезона-2021/2022 после трёх турниров из шести.
Американский фигурист Нэйтан Чен лидирует в зачёте серии Гран-при сезона-2021/22 после трёх этапов. Всего будет проведено 6 этапов. Чен выступил на двух этапах, на его счету 26 очков. Лучший из россиян – Михаил Коляда. После этапа Гран-при Италии, где он занял второе место, Коляда набрал 13 очков и сейчас располагается на 5-й строчке общего зачёта.
Отметим, что все российские фигуристы провели по одному этапу.
Гран-при по фигурному катанию. Мужчины
Общий зачёт (после трёх этапов).
1. Нэйтан Чен (США) – 26 очков (576,55)
2. Винсент Чжоу (США) – 15 очков (295,56)
3. Юма Кагияма (Япония) – 15 очков (278,02)
5. Михаил Коляда (Россия) – 13 очков (273,55)
8. Евгений Семененко (Россия) – 11 очков (256,01)
11. Макар Игнатов (Россия) – 9 очков (244,17)
20. Пётр Гуменник (Россия) – 3 очка (226,76)
21. Александр Самарин (Россия) – 3 очка (224,20)
24. Дмитрий Алиев (Россия) – 0 очков (217,67)
27. Артур Даниелян (Россия) – 0 очков (214,93).
Отметим, что в финал серии выйдут шесть фигуристов. В случае равенства очков в первую очередь будут учитываться занятые места, далее – сумма баллов за программы на двух этапах. Если после этого финалисты не определятся, могут быть рассмотрены ещё пять критериев.
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