Мишин — о выступлении Коляды: если бы чище сделал хотя бы один прыжок, то был бы первым

Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин оценил выступление Михаила Коляды на этапе Гран-при Италии. Фигурист занял второе место.

«Я как тренер критически оцениваю его выступление и нахожу там недостатки, над которыми надо работать.

Но в целом радостно, что он опять входит в число сильнейших фигуристов мира. Если бы он чище сделал хотя бы один прыжок, то был бы первым», – сказал Мишин в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Коляда упал с четверного тулупа в короткой программе и допустил три степ-аута в произвольной.

Напомним, после Гран-при Италии Коляда является лучшим из россиян в общем зачёте. Он занимает пятое место и отстаёт от идущего первым Нэйтана Чена на 13 очков. При этом Чен выступил на двух этапах, а Коляда — на одном.