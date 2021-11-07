Фигуристка Хромых рассказала о самом дорогом подарке фанатов

Российская фигуристка Майя Хромых рассказала о подарках, которые дарили ей её фанаты.

«Показательный номер пока не успели поставить, поэтому решили выступать здесь со старой короткой. Платье шилось для короткой программы, но решили, что я буду выступать в старом чёрном, а это взяли на всякий случай. Вот оно пригодилось.



В Турине живёт девочка, которая ведёт мою фан-группу. Мне подарили шорты, большого плюшевого медведя и всякие открыточки с пожеланиями. Если вспоминать самый дорогой подарок, то это часы, которые мне подарила моя группа поддержки на день рождения.



Я хотела сфотографироваться с Габриэлой и Гийомом, у меня получилось. Но нам особо не удалось пообщаться. Они очень красиво катаются, завораживающе, мне это очень нравится. Я всегда к ним положительно относилась. Мне нравится за ними наблюдать и наслаждаться их катанием», — передаёт слова Хромых корреспондент «Чемпионата» Екатерина Ефимова.