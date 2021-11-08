Стефан Ламбьель: меня расстраивает, что сейчас всё сосредоточено вокруг четверных прыжков

Двукратный чемпион мира в мужском одиночном катании Стефан Ламбьель поделился мнением о стремлении фигуристов всё чаще исполнять четверные прыжки.
«Фигурное катание эволюционировало в каких-то аспектах. Приземлять четверные было нужно ещё и в мои времена. Но меня расстраивает, что сейчас всё сосредоточено вокруг четырёх оборотов в воздухе. По сравнению с моим временем фигурное катание потеряло не только в артистизме, но также и в качестве, потому что мы хотим больше оборотов в воздухе.
Я представитель старой школы, традиционалист, любитель чистоты: мне нравится чистая техника, чистое фигурное катание. То, что я хочу, чтобы демонстрировал фигурист на льду, — это не только глубокие эмоции, но и вообще более глубокое выступление, такое, с которым публика могла бы чувствовать связь. И этого нельзя добиться одним только артистизмом, нужно нечто большее», — сказал Ламбьель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Ефимовой.
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