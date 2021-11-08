«Обожаю русскую школу». Соперника Плющенко не смущает гегемония России в фигурном катании

За последние несколько лет в фигурном катании произошёл сумасшедший технический прорыв. Каждый турнир превращается в фестиваль четверных прыжков, а побеждает тот, кто прыгнет больше квадов. Однако далеко не всех устраивает такой путь развития фигурного катания.

Знаменитый швейцарский фигурист Стефан Ламбьель в эксклюзивном интервью «Чемпионату» признался, что его расстраивают современные тенденции. Чемпион мира и призёр Олимпийских игр призывает ISU ответственно подойти к выбору вектора развития фигурного катания и восхищается русской школой.

«Расстраивает, что сейчас всё сосредоточено вокруг четырёх оборотов в воздухе»

— Стефан, как вам в Турине? Вы побеждали здесь в финале Гран-при, выигрывали серебряную медаль Олимпийских игр. Какие воспоминания связаны у вас с этим городом?

— Турин совсем рядом с моим домом, всего 3,5 часа езды на машине. У меня очень много воспоминаний о том, как я выступал здесь и добивался успеха. Люблю возвращаться в Турин, на арену «Палавела». Сейчас, когда я приезжаю сюда уже в качестве тренера и вижу, как выступают мои ученики, это ещё интереснее.

— Здесь на Гран-при вы встретились с Каролиной Костнер. Знаю, что вы очень дружны.

— Да, это так. Помню ещё, как мы выступали здесь на чемпионате Европы, на Олимпийских играх… А ещё перед Олимпиадой, в 2005 году мы приезжали сюда тренироваться. Тогда мы и подружились. Было здорово увидеть её здесь, она потрясающий человек, прекрасная женщина, каждый раз, когда я её вижу, она выглядит великолепно, всегда улыбается. Да и вообще Каролина — вдохновляющий пример долголетия в фигурном катании.

— Вы знамениты своими невероятными вращениями и очень хорошей интерпретацией. Однако сейчас не все фигуристы уделяют должное внимание непрыжковым элементам. Нет ли ощущения, что происходит перевес в сторону техники?

— Фигурное катание эволюционировало в каких-то аспектах. Приземлять четверные было нужно ещё и в мои времена. Но меня расстраивает, что сейчас всё сосредоточено вокруг четырёх оборотов в воздухе. По сравнению с моим временем фигурное катание потеряло не только в артистизме, но также и в качестве, потому что мы хотим больше оборотов в воздухе.

Я представитель старой школы, традиционалист, любитель чистоты: мне нравится чистая техника, чистое фигурное катание. То, что я хочу, чтобы демонстрировал фигурист на льду, — это не только глубокие эмоции, но и вообще более глубокое выступление, такое, с которым публика могла бы чувствовать связь. И этого нельзя добиться одним только артистизмом, нужно нечто большее.

— Нэйтан Чен планирует исполнить шесть четверных в произвольной программе. Как вы думаете, есть ли у него соперники на данном этапе?

— Для меня четыре, пять, шесть, семь — неважно. Важно, как эти четверные будут выполнены и как будет представлена полностью вся программа. Я не хочу ни в чём винить самих фигуристов, которые следуют по направлениям, заданным ISU. Но думаю, что ISU должен внимательно подходить к тому, что хочет видеть от фигуристов. Нужен чёткий сигнал к тому, каким должно быть фигурное катание, на кого ориентироваться молодым фигуристам. Выбор направления развития – важнейшая и очень сложная задача для всего фигурного катания. За это отвечает ISU, ведь они пишут правила.

— А какой взгляд на фигурное катание передаёте вы своим подопечным в качестве тренера?

— Я стараюсь передавать то, что люблю, моё видение, которое сформировалось у меня ещё тогда, когда я ребёнком смотрел фигурное катание по телевизору. Я знаю, сколько работы стоит за четверными прыжками, но не думаю, что обороты должны быть единственной деталью, над которой стоит работать. Есть качество отталкивания, качество приземления, как именно должен быть выполнен прыжок. Мы должны передавать это новому поколению. А не только один аспект. Важно, чтобы наши ученики имели более широкий взгляд.

«Мишин и Москвина – столпы русской школы фигурного катания»

— В последнее время у России почти нет конкуренции в Европе. Не смущает ли вас подобная тенденция и как её можно изменить?

— Обожаю русскую школу, восхищаюсь великолепными русскими тренерами. Я работал с Алексеем Мишиным, хорошо знаком с Тамарой Москвиной. Они — столпы русской школы фигурного катания и создают русских чемпионов. И такие же, как они, на протяжении такого количества поколений. Русская школа фигурного катания — источник моего вдохновения, и я вырос на ней.

Русские доминируют уже столько лет. Когда я рос, русская школа была лучшей, и сейчас она тоже лучшая. Культура фигурного катания в России просто экстраординарная. Я помню, как победил на чемпионате мира в Москве в 2005 году, и это было потрясающе – завоевать золото в стране с такой историей. Сейчас Россия — лидер, но и раньше она была лидером. Мы должны быть благодарны тому, чему мы научились.

— В прошлом сезоне вы тренировали Рику Кихиру. Как складывалось ваше сотрудничество?

— Работать с ней было просто фантастикой, она прекрасно тренируется. Особенно хорошо я помню, как мы готовились к национальному чемпионату Японии в прошлом году, и это был прекрасный период для Рики. Я желаю ей восстановиться после травмы, очень сложно в олимпийский сезон найти равновесие между работой и здоровьем. Она снялась с Гран-при Японии, и мне очень жаль, но я надеюсь, что она найдёт свой путь.

«Восхищаюсь Мишиным, он отличный стратег»

— В Турин вы приехали с Денисом Васильевым. Многие отмечают, что по стилю катания он напоминает вас. Видите себя в нём?

— У него очень сильный характер, он уникальный спортсмен. Я не вижу в нём себя, но я вижу, как он растёт с каждым днём и становится всё сильнее и более зрелым. Конечно, я хочу, чтобы он побеждал. Если мы говорим о местах, то я хочу, чтобы он стал номером один. У него для этого всё есть: и прекрасная техника, и замечательное катание, и прыжки.

— На этапе в Турине второе место занял Михаил Коляда. Перед прошлым сезоном он перешёл к тренеру Алексею Мишину. Сильно ли изменилось его катание за это время?

— Я восхищаюсь Алексеем Мишиным, и мне нравится, как выступает Михаил Коляда. Я знаю, как работает Мишин, потому что работал с ним, когда сам был спортсменом. Он отличный стратег и как никто умеет делать точечные изменения, чтобы сохранять энергию спортсмена. Уверен, что их тандем будет очень успешным.