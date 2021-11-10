Российский фигурист Артур Дмитриев перешёл в сборную США

29-летний российский фигурист Артур Дмитриев продолжит профессиональную карьеру под флагом США. Об этом он сообщил в интервью «Спорт-Экспресс».
«В России меня не видели как перспективного спортсмена, и мне пришло предложение от американской федерации. Я посчитал, что это неплохой вариант. Выступил на турнире, на национальный чемпионат на данный момент я отбираюсь.
Сейчас надо готовиться. Буду смотреть по своей готовности, плавно к этому соревнованию подходить, если получится. Но я намерен возвращаться в строй. Как получится — посмотрим. Настроен я абсолютно серьезно. Конкуренция? Главное, там был интерес к моей персоне», — заявил фигурист.
В последний раз Артур выступал под флагом России ещё в 2018 году, приняв участие в российском этапе серии Гран-при.
Артур Дмитриев стал первым фигуристом в истории, кому удалось исполнить каскад тройной лутц — тройной флип на официальных стартах на турнире серии «челленджер» Nebelhorn Trophy в 2018 году. Отец спортсмена — двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев-старший.
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