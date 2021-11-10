«Для болельщиков это непатриотично». Журова – о переходе Артура Дмитриева в сборную США

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала решение 29-летнего российского фигуриста Артура Дмитриева продолжить профессиональную карьеру под флагом США.

«Спортивное гражданство никогда не меняют первые номера команд. Это делают люди, которых в той или иной стране недоглядели. Например, гражданство сменил Виктор Ан, который для Кореи был бесперспективным, хотя на тот момент он был четырёхкратным олимпийским чемпионом. Ребят, которые его обгоняли, на тот момент было много. Виктор обратился к нам, мы его взяли, и он выиграл ещё три медали в Сочи.

Когда спортсмен в глазах федерации выглядит бесперспективным, но сам он верит в свои силы, он думает: хорошо, тут меня списали и не видят. Спортсмен ищет себе варианты в других странах, потому что для них он номер один. Конкуренция в родной стране настолько высока, что перспектив действительно нет. И всё это не потому, что он плохой спортсмен, а потому, что таких ещё четыре человека.

У болельщиков сразу возникает вопрос в такой ситуации: патриотично ли это? Для болельщиков – нет. А со стороны некоторых людей всё выглядит так, что у человека появляется шанс. Обвинять Россию, что она не создала условия, не надо. Всё наша страна сделала, просто таких, повторюсь, ещё четверо. Теперь всех убрать и дать этому спортсмену шанс, потому что он в другую страну собрался ехать?

В моём виде спорта одна девушка тоже считалась бесперспективной, но она не стала менять страну и всё равно добилась того, чего хотела. Не скажу, что она была номер один, но она была безумно трудолюбивой и получила свою медаль. Её списывали каждый год, но она всё равно дошла до цели. Это очень тяжело, не каждый человек на это способен. Иногда действительно проще сказать, что есть перспектива в другой стране и без такого вложения сил», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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