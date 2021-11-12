Морозов высказался о работе с Тутберидзе после 2-го места в короткой программе в Японии

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в парном катании с Евгенией Тарасовой, прокомментировал второе место в короткой программе на этапе Гран-при в Японии. Тарасова и Морозов показали результат 75,78 балла, возглавили протокол Анастасия Мишина и Александр Галлямов (78,40 балла).

С сезона-2021/2022 Тарасова и Морозов сотрудничают с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.

«Помимо Этери, у нас в команде есть специалисты по парному катанию — целых три, это командная работа. Катаемся мы отдельно от одиночников, у нас отдельные часы. Она приходит к нам на лёд, почти весь день на льду проводит.

Короткая программа? Впечатления не самые хорошие. Сделана грубая ошибка, не получился прыжок. Мы не смогли обновить свой максимум, немного расстроены, но что сделано, то сделано. Будем настраиваться на произвольную, будем выходить злее», — цитирует Морозова ТАСС.

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