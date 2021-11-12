Боброва отреагировала на судейство в танцах на льду на этапе Гран-при в Италии

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва прокомментировала выступление Александра Степанова и Ивана Букина на этапе Гран-при в Италии. Многие эксперты посчитали, что пару засудили.



«Я была так рада видеть Сашу с Ваней на соревнованиях. Мне понравилась короткая, мне понравилась произвольная, но не с первого раза. Когда посмотрела произвольную в первый раз, подумала, что предыдущая под Джастина Тимберлейка мне больше нравилась. Потому что когда даже на прокатах увидела, я подумала: «Вау, классно, вкусно, красиво, интересно, оригинально». А здесь я так: «Ну, красиво». Но послевкусия не было. Но села отдельно и пересмотрела ещё раз. Я поменяла взгляд. Мне в итоге очень нравится. Может быть, как и многие, я готовилась к классической истории. А когда уже пересмотрела этот оригинальный вариант, то поняла, что он тоже имеет место быть. Относительно олимпийского сезона и того. Что они могут в нём показать, это стопроцентное попадание. И тут хочется обратить внимание на интервью Вани, в котором он сказал, что они показали только 30% своих возможностей. Если они ещё добавят 70, то думаю, что они ой как ещё могут побороться за лучшую шестёрку на Олимпиаде. Это 100% надо бороться.



Считаю, что с такими программами они не должны соревноваться с итальянцами. Они вообще не должны соревноваться с итальянцами. Почему эта канитель между ними продолжается уже несколько лет, я лично не понимаю. Я считаю при всём моём уважении к итальянцам, что они не должны рядом быть. Степанова и Букин намного лучше, намного статнее, у них тоже интересные программы. Всё время хотелось, чтобы они с американцами стремились соревноваться», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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