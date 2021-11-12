«Ангелочек божий». Елена Веснина — о сыне Татьяны Волосожар и Максима Транькова

Олимпийская чемпионка, российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала пост двукратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Волосожар о крестинах сына Теодора. Мальчик, который родился 27 мая 2021 года — второй ребёнок в семье Волосожар и Максима Транькова. Они также воспитывают четырёхлетнюю дочь Анжелику.

В комментарии к посту Волосожар в «Инстаграме» Веснина написала: «Ангелочек божий. Поздравляем вас с крестинами Теодора».

В паре с Траньковым Волосожар стала двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года, чемпионкой мира 2013 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратной чемпионкой Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратной чемпионкой России (2011, 2013, 2016).

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