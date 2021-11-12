Гербольдт: обидно за Усачёву, но у Тутберидзе хорошие специалисты по восстановлению

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт, выступавшая как в одиночном, так и в парном катании, высказалась о травме Дарьи Усачёвой, из-за которой та снялась с Гран-при Японии. Усачёва получила травму на раскатке непосредственно перед своим выступлением в короткой программе
«Главное для Усачёвой сейчас восстановиться. Гран-при — это важные соревнования, но не самые важные в любом сезоне. Понятно, что обидно, нужны баллы и рейтинг. Насколько я знаю, у Тутберидзе хорошие специалисты по восстановлению. Думаю, они быстро восстановят Дарью», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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