Акатьева и Петросян выступят в чемпионате России среди взрослых

Хореограф Даниил Глейхенгауз сообщил, что две 14-летние фигуристки группы Этери Тутберидзе примут участие в чемпионате России – 2022 среди взрослых. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» с 21 по 26 декабря 2021 года.

«Софья Акатьева и Аделия Петросян будут участвовать в чемпионате России. Мы как раз добавили в их программу хореопоследовательность, удлинили музыку», — сказал Глейхенгазу в эфире Первого канала.

В прошлом сезоне Акатьева выиграла первенство России среди юниоров, а Петросян стала второй. В текущем сезоне обе фигуристки выступят в финале юниорской серии Гран-при.

Фигуристки группы Тутберидзе не впервые принимают участие во взрослом чемпионате России в последний для себя юниорский сезон. Так среди взрослых дебютировали Анна Щербакова, Александра Трусова, Алёна Косторная и Камила Валиева.