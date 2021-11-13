Олимпийская чемпионка Меган Дюамель восхитилась техникой Мишиной и Галлямова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель восхитилась прокатом российской пары Анастасия Мишина и Александр Галлямов на четвёртом этапе серии Гран-при в Токио (Япония). Их общая сумма баллов составила 227,28. Серебро взяла ещё одна пара из России – Евгения Тарасова и Владимир Морозов (213,27), замкнули тройку сильнейших представители Японии Рику Миюра и Рюити Кихара (209,42).

«Это был лучший выброс тройного лутца, который когда-либо был исполнен? Да. Да, так оно и было», — написала Дюамель в своём «твиттере».

Видео можно посмотреть на странице ISU Figure Skating в «Твиттере». Права на видео принадлежат International Skating Union.

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