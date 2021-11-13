Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали победу на этапе Гран-при в Японии

Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали победу на этапе Гран-при в Японии
Комментарии

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, прокомментировали победу на четвёртом этапе серии Гран-при в Токио (Япония). Оба выступления россиян судьи оценили в 227,28 балла.

«Мы больше удовлетворены своим прокатом, чем довольны, но нам ещё есть в чём прибавлять. Было здорово выступать в этой невероятной атмосфере в Японии и прочувствовать её на себе. Большое спасибо публике», — сказал Галлямов во время общения с журналистами.

«Не могу сказать, что в Японии мы показали лучшие прокаты. Короткая была обычная, хорошая, зачётная. В произвольной была ошибка, но мы работаем над тем, чтобы меньше ошибаться», — добавила Мишина.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Новость по теме
Видео: произвольная программа победителей этапа Гран-при в Японии Мишиной и Галлямова
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021