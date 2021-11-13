Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали победу на этапе Гран-при в Японии

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, прокомментировали победу на четвёртом этапе серии Гран-при в Токио (Япония). Оба выступления россиян судьи оценили в 227,28 балла.

«Мы больше удовлетворены своим прокатом, чем довольны, но нам ещё есть в чём прибавлять. Было здорово выступать в этой невероятной атмосфере в Японии и прочувствовать её на себе. Большое спасибо публике», — сказал Галлямов во время общения с журналистами.

«Не могу сказать, что в Японии мы показали лучшие прокаты. Короткая была обычная, хорошая, зачётная. В произвольной была ошибка, но мы работаем над тем, чтобы меньше ошибаться», — добавила Мишина.

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