Тарасова высказалась о желании сестёр Авериных принять участие в «Ледниковом периоде»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала заявление российских «художниц» Дины и Арины Авериных о желании участвовать в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
«Я бы с удовольствием понаблюдала за сёстрами Авериными в «Ледниковом периоде». Мне интересно! Дина и Арина — выдающиеся девочки, так почему бы им не покататься с нашими замечательными спортсменами и артистами? Это уникальная возможность. Если им хочется, то это прекрасно. Каждый сможет им помочь, а я буду следить и оценивать», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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