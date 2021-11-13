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Мишина и Галлямов: благодарность за поддержку тем, кто вставал в 6 утра

Мишина и Галлямов: благодарность за поддержку тем, кто вставал в 6 утра
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Чемпионы мира среди спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов после победы на этапе серии Гран-при в Японии опубликовали на своих страницах в «Инстаграме» одинаковые посты с благодарностями тренерскому штабу и болельщикам.

На фото — Мишина и Галлямов вместе со своим тренером Тамарой Москвиной.

«Спасибо нашей команде за подготовку! Очень рады показать наши программы всем присутствующим болельщикам, а также выразить благодарность за поддержку тем, кто вставал в 6 утра», — подписали снимок фигуристы.

Фото можно посмотреть на странице Анастасии Мишиной в «Инстаграме».

На Гран-при Японии Мишина и Галлямов побили личный рекорд в короткой программе и лишь 0,31 балла уступили своему достижению по сумме двух программ.

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