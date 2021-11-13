Мишина и Галлямов: благодарность за поддержку тем, кто вставал в 6 утра

Чемпионы мира среди спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов после победы на этапе серии Гран-при в Японии опубликовали на своих страницах в «Инстаграме» одинаковые посты с благодарностями тренерскому штабу и болельщикам.

На фото — Мишина и Галлямов вместе со своим тренером Тамарой Москвиной.

«Спасибо нашей команде за подготовку! Очень рады показать наши программы всем присутствующим болельщикам, а также выразить благодарность за поддержку тем, кто вставал в 6 утра», — подписали снимок фигуристы.

Фото можно посмотреть на странице Анастасии Мишиной в «Инстаграме».

На Гран-при Японии Мишина и Галлямов побили личный рекорд в короткой программе и лишь 0,31 балла уступили своему достижению по сумме двух программ.