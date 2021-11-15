Илья Авербух отреагировал на похвалу со стороны Татьяны Волосожар

Призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух ответил двукратной олимпийской чемпионке Татьяне Волосожар, которая поблагодарила его после очередного выпуска шоу «Ледниковый период». В своём «инстаграме» фигуристка написала: «Спасибо, что снова разрушил мои сомнения и не дал настоять на смене номера».

Авербух в комментарии ответил: «Танечка, спасибо большое! Это абсолютное счастье — вместе творить! Спасибо, спасибо, что так открыта к творчеству!»

В паре с Максимом Траньковым Волосожар стала двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года, чемпионкой мира 2013 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратной чемпионкой Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратной чемпионкой России (2011, 2013, 2016).



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