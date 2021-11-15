Алексей Ягудин одним словом отреагировал на слова Тарасовой о матче Хорватия — Россия

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин одним словом отреагировал на слова заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. Ранее Тарасова, комментируя поражение сборной России по футболу от Хорватии (0:1) в матче отбора ЧМ-2022, заявила, что в стране нет футбола.

«Браво», — написал Ягудин в «сториз» своего «инстаграма», тегнув перед этим Тарасову.

Фото: https://www.instagram.com/alexei.yagudin/

Сборная России набрала 22 очка и завершила квалификацию на втором месте в группе H отборочного турнира чемпионата мира. Хорватия благодаря этой победе поднялась на первое место. Россияне сыграют в стыковых матчах за право выступления в финальной стадии чемпионата мира. Хорватия получила прямую путёвку в финальную стадию турнира.