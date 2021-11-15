Канадский хореограф: не понимаю, за что Синициной и Кацалапову поставили десятки

Канадский хореограф Эшер Хилл оценил победу российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, выступающих в танцах на льду, на четвёртом этапе серии Гран-при в Токио (Япония).

«Синицина и Кацалапов — действующие чемпионы мира, чемпионы Европы. Они единственные, кто обыгрывал Пападакис и Сизерона с Олимпийских игр — 2018. Мы видели их впервые в сезоне, потому что у Никиты была травма спины. Приятно видеть, что они здоровы, чисто выполняют две программы и очень довольны своими выступлениями.

У них весёлый ритм-танец под Brick House. Но есть ощущение, что чего-то не хватает. Это зрелищно, танец не был плохим, но он был не на одном уровне с по-настоящему хорошими ритм-танцами. 86 баллов — неплохой результат, примерно на 1 балл меньше, чем неделю назад у Пападакис и Сизерона.

Произвольный танец у россиян очень скучный. Было лишь несколько элементов, которые захватили моё внимание. Это не те слова, которые хочется говорить в адрес действующих чемпионов мира, которые подходят к Олимпиаде. Они делают хореографическую последовательность под Рахманинова, вариации на тему Паганини, а затем переключаются на какие-то ирландские танцы. Это сбивает с толку. Мне это не понравилось, совершенно не понравилось.

Они получили много десяток за компоненты, особенно за передачу музыки движениями на льду. Не понимаю, за что их поставили. Но они пока в пяти баллах от Пападакис и Сизерона. Выглядят ли они как конкуренты французов, пусть решает публика. Меня они не вдохновили, но мы их снова увидим на Rostelecom Cup», — сказал Хилл в эфире CBC.

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