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Москович: произвольная программа Мишиной и Галлямова показалась скучноватой

Москович: произвольная программа Мишиной и Галлямова показалась скучноватой
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Серебряный призёр Олимпиады в Сочи в командном турнире канадец Дилан Москович высказался о программах на олимпийский сезон – 2021/2022 российской пары Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

«Мишина и Галлямов меня впечатлили. Они ещё прибавили в этом сезоне, выглядят более зрелыми. Они получили высочайшие баллы за короткую программу. Произвольная – не идеальная, была небольшая ошибка на выбросе. У них всегда много интересных заходов, выездов, поддержек. Мне очень нравится та работа, которую они выполняют.

Но должен сказать, что я не большой фанат этой произвольной программы. Мне она показалась скучноватой. Короткая понравилась, а произвольная – не выдающаяся. Однако их стабильность, качество приземлений, выбросов, параллельных прыжков – у них всё на уровне. Эта пара без слабых мест. Суй и Хань — это, возможно, их единственные соперники в нынешнем сезоне. Будет напряжённая борьба между этими парами», — сказал Москович в эфире CBC.

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