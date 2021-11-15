Москович: произвольная программа Мишиной и Галлямова показалась скучноватой

Серебряный призёр Олимпиады в Сочи в командном турнире канадец Дилан Москович высказался о программах на олимпийский сезон – 2021/2022 российской пары Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
«Мишина и Галлямов меня впечатлили. Они ещё прибавили в этом сезоне, выглядят более зрелыми. Они получили высочайшие баллы за короткую программу. Произвольная – не идеальная, была небольшая ошибка на выбросе. У них всегда много интересных заходов, выездов, поддержек. Мне очень нравится та работа, которую они выполняют.
Но должен сказать, что я не большой фанат этой произвольной программы. Мне она показалась скучноватой. Короткая понравилась, а произвольная – не выдающаяся. Однако их стабильность, качество приземлений, выбросов, параллельных прыжков – у них всё на уровне. Эта пара без слабых мест. Суй и Хань — это, возможно, их единственные соперники в нынешнем сезоне. Будет напряжённая борьба между этими парами», — сказал Москович в эфире CBC.
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