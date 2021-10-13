Упрямство великой Москвиной. Как самая критикуемая программа сезона оказалась шедевром

На самом старте олимпийского сезона великая Тамара Москвина оказалась под огнём критики. Произвольную программу чемпионов мира Анастасии Мишиной и Александра Галлямова упрекали в старомодности и несочетаемости музыкальных частей. Ребят жалели, а их наставницу нещадно ругали.

Лишь благодаря упрямству, мудрости и чутью Москвиной нестандартную программу удалось отстоять. И первый же показ постановки на международной арене произвёл ошеломляющий эффект. Зал рукоплескал российским фигуристам, а судьи едва не присудили Насте и Саше очередной мировой рекорд.

Работы ещё много, но уже очевидно, что с этой программой можно выиграть Олимпиаду. Самая критикуемая программа сезона оказалась шедевром авангарда и нестандартного тренерского подхода.

Мишина и Галлямов выиграли со спорной программой

На турнире в Эспоо произошло очень важное событие, которое могло остаться незамеченным на фоне мировых рекордов Камилы Валиевой. Действующие чемпионы мира в спортивных парах Анастасия Мишина и Александр Галлямов доказали, что успех в Стокгольме не был случайным. После падения в короткой программе они без видимого труда отыграли отставание от более опытных Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Произошло это благодаря безупречному прокату произвольной – самой спорной программы российских фигуристов в олимпийском сезоне.

Вопреки ожиданиям и надеждам многих болельщиков, Тамара Николаевна Москвина проявила упорство и оставила подопечным музыкальное сопровождение: компиляцию «Метели» и «Время вперёд» советского композитора Георгия Свиридова. Выбор композиций для произвольной программы стал главной темой для обсуждения ещё на контрольных прокатах в Челябинске. Фигуристов и их тренерский штаб много критиковали за морально устаревшую музыку и плохую сочетаемость выбранных произведений.

В Челябинске действительно было заметно, что и сами спортсмены не до конца понимают, какую историю они катают. Александр Галлямов признавался, что перед выступлением ему с партнёршей приходилось по несколько раз прослушивать мелодию, чтобы вжиться в новый образ. Растерянность молодых фигуристов была видна невооружённым глазом: они не поспевали за музыкой, терялись в движениях, искажали хореографические линии. Даже несмотря на блестящую физическую подготовку, их выступление оставило много вопросов.

Москвина переубедила критиков

В Финляндии всё изменилось. Настя и Саша выглядели совершенно иначе — уверенные, сильные, быстрые. Красоты их выступлению прибавили и новые костюмы, выполненные в сдержанной серебристой гамме. Было трудно поверить, что в музыкальном рисунке программы не было никаких корректировок — настолько изменилось восприятие от проката пары. Слаженность, попадание в музыкальные акценты, скорость и яркая финальная поза — вот главные плюсы новой произвольной Мишиной и Галлямова.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А ведь этого могло и не быть, послушай Тамара Николаевна критиков. Но Москвина доверилась своему профессиональному чутью и оставила постановку без существенных изменений. Тренер ещё в Челябинске заявила, что музыку менять не намерена, и на то были причины. За спиной специалиста годы подготовки фигуристов самого высокого уровня: ученики Тамары Николаевны неоднократно становились победителями и призёрами крупнейших международных стартов, включая Олимпийские игры. Москвина точно знает, как судьи и обычные болельщики реагируют на ту или другую музыку, будь то даже заезженная советская классика. Секрет кроется в том, что тренер всегда просчитывает на несколько ходов вперёд: консультация с китаистами нашего МИДа помогла сделать правильный выбор, а странная на первый взгляд склейка музыкальных элементов при вдохновенном исполнении смотрится вполне уместно.

Получился нестандартный номер, который при чистом прокате засверкал новыми красками. В этот раз критики в сторону Москвиной стало гораздо меньше, а специалисты примирились с выбором заслуженного тренера и положительно оценили её работу.

«Мы идём постепенно, и на данном этапе для меня, для тренера, важно, что приняли нашу музыку для произвольной программы, что специалисты, тренеры, которых я уважаю, поднимали большой палец вверх после проката со словами: «Хорошая, победная, олимпийская музыка». Что те, кто раньше советовал её менять, сейчас всё-таки изменили своё мнение», — рассказывала Москвина ТАСС.

К Олимпиаде произвольная программа станет ещё мощнее

Конечно, считать финский вариант программы окончательным не стоит. Ещё заметны некоторые шероховатости в хореографии. Например, параллельный прокат партнёра на коленях кажется не слишком уместным в постановке. Здесь стоит говорить о том, что программа составляется из элементов, которые известны спортсменам и входят в их стандартный технический набор. Изменения возможны только в том случае, если пара изучит новый прыжок или поддержку. В олимпийский сезон вставлять непривычный выброс или подкрутку рискованно, но зато можно попробовать улучшить дорожку шагов, добавить новое вращение. Такие нюансы очень важны и могут кардинально изменить впечатление от программы.

Впрочем, именно это и собираются сделать Мишина и Галлямов, чтобы в Пекине уж точно победить грозных китайцев Хань Цун и Суй Вэньцзин. Москвина не раз отмечала, что по ходу сезона фигуристы будут прогрессировать именно в техническом плане. Компоновка постановки приобретёт другой вид из-за смены некоторых элементов. Подтверждают слова тренера и сами Настя с Сашей.

«На данный момент работа над программой ещё не закончена. Мы планируем поработать с хореографом, тогда можно будет поговорить об образе и о том, как мы сможем передать идею, которые задумали тренеры. В любом случае для нас это новый стиль. Хочется, чтобы зрители увидели, что мы можем быть разными, не только весёлыми и смешными, но и чувственными», — говорили фигуристы.