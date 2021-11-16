Фигурное катание: расписание Гран-при Франции

С 19 по 21 ноября в Гренобле (Франция) пройдёт пятый этап серии Гран-при по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.
Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Гренобль, Франция
19 ноября
15:00 мск — женщины, короткая программа.
17:00 — танцевальные пары, ритм-танец.
18:45 — мужчины, короткая программа.
20:45 — спортивные пары, короткая программа.
20 ноября
15:00 — женщины, произвольная программа.
17:10 — танцевальные пары, произвольный танец.
19:00 — мужчины, произвольная программа.
21:10 — спортивные пары, произвольная программа.
21 ноября
16:30 — показательные выступления.
Российские участники Гран-при Франции
Женщины: Алёна Косторная, Анна Щербакова, Ксения Синицына.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Андрей Мозалёв.
Танцевальные пары: Аннабель Морозова / Андрей Багин, Александра Степанова / Иван Букин.
Спортивные пары: Юлия Артемьева / Михаил Назарычев, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский
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