Ирина Слуцкая объяснила, почему футболисты зарабатывают больше других спортсменов

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая ответила на вопрос, почему футболисты зарабатывают больше представителей других видов спорта.

«Вас бесят богатые спортсмены? Много людей спрашивает: «Почему футболисты, которые не добились никаких результатов, зарабатывают миллионы, а чемпионы и призёры в других видах спорта не имеют ни рекламных контрактов, ни зарплат?» Друзья мои, объясняю ситуацию. Бывают народные виды спорта, которые смотрят все, а есть менее популярные с ограниченным количеством зрителей (например, пляжный волейбол).



Внимание! Чаще всего, большие деньги спортсменам платит не государство, а спонсоры. Именно поэтому футболисты много зарабатывают не в зависимости от их результата в спорте.



А что же происходит в фигурном катании? Да, к сожалению, у нас раньше не было спонсоров и мы работали за идею. Зарабатывали ровно столько, сколько выигрывали. Сейчас молодых перспективных спортсменов, готовящихся к крупным соревнованиям, уже поддерживают спонсоры и перед ребятами открываются огромные возможности.



Хорошо это или плохо? Я считаю, что это действительно классно и что так и должно быть! Очень хочется, чтобы спонсоры поддерживали нашу талантливую молодёжь, которая прославит страну! Кроме этого, я за то, чтобы те, кто имеет результат, имели хороший доход», — написала Слуцкая в своём »инстаграме".

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!