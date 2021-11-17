Ирина Слуцкая оценила ситуацию с высокими заработками спортсменов по сравнению с рабочими

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая опубликовала пост о заработках спортсменов.
«Вы, возможно, возмутитесь: «А как же рабочие, которые пашут всю жизнь и зарабатывают меньше, чем несовершеннолетний успешный спортсмен?!» Но, друзья мои, век спортсмена очень короткий.
Спортсмен на самом деле очень несчастлив… Потому что очень многие спортсмены заканчивают карьеру, даже не добившись каких-либо результатов. А самое страшное, что после окончания карьеры спортсмен остаётся без профессии и каких-либо самых простых навыков», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».
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