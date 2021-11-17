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Татьяна Тарасова отреагировала на снятие Юдзуру Ханю с Гран-при России

Татьяна Тарасова отреагировала на снятие Юдзуру Ханю с Гран-при России
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала то, что двукратный олимпийский чемпион, японский фигурист Юдзуру Ханю не сможет выступить на заключительном этапе серии Гран-при, который пройдёт в Сочи (Россия) с 26 по 28 ноября. Спортсмен снялся по состоянию здоровья.

«Было понятно, что Юдзуру пропустит этап Гран-при в Сочи. Он даже свой домашний этап пропустил. У человека травма. Если бы он смог выступить в олимпийском «Айсберге», это было бы красиво, но говорить сейчас не о чем. Я бы на его месте так же сделала», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

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