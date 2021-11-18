Алина Загитова опубликовала «большое признание в любви»

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новый пост в своём «инстаграме» и призналась, что очень любит готовить.

«Моё большое признание в любви. Готовка — это медитативное занятие, где я могу экспериментировать с продуктами и добиваться нужного вкуса! Я обожаю готовить, в этом есть что-то до безумия уютное и даже, пожалуй, творческое. Вот так насмотришься аппетитных видео у фуд-блогеров, и ноги как-то сами ведут тебя на кухню, чтобы сделать что-то вкусненькое.

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Панкейки, пасты, сырники, рагу… Мои сохранённые – это просто сборник рецептов на все случаи жизни и на любое настроение. Так что, признаюсь, я кулинарный маньяк. Сделать видео с любимым рецептом?» — написала Алина.

Пост доступен в «инстаграме» Алины Загитовой.

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