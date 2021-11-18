Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями от выступления россиянок на Гран-при Франции

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями от Гран-при Франции, где выступят сразу три российские одиночницы: Алёна Косторная, Анна Щербакова и Ксения Синицына. Турнир пройдёт в ближайшие выходные.

«Щербакова входит в отличную форму, с её набором элементов Косторной будет очень трудно справиться. Единственное, если Алёна начала стабильно прыгать тройной аксель и будет делать его в короткой программе, а также если она улучшила другие элементы, она может выиграть короткую.

Синицына очень красивая, музыкальная, с красивой программой и элементами. Ксении трудно, но она выходит на свой уровень. У меня не складывается ощущения, что судьи строги с ней. Если будет кататься как следует, будут и оценивать. Повторюсь, она очень красивая фигуристка.

Я не вижу проблем для наших девочек на Гран-при Франции, особенно для Щербаковой. В тройку могут попасть либо японки, либо американки. Смотря как они откатают свою программу», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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