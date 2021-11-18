Российские пары заняли первые три места в короткой программе на турнире в Польше

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, одержали победу в короткой программе на турнире серии «челленджер» в Варшаве (Польша). Результат Тарасовой и Морозова составил 79,76 балла.

Второе место в короткой программе заняла другая российская пара Алина Пепелева/Роман Плешков (69,42 балла). Замкнула тройку ещё одна российская пара Ясмина Кадырова/Иван Бальченко (67,53 балла).

ISU Challenger. Кубок Варшавы. Польша (топ-6)

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 79,76 балла

2. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) – 69,42

3. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко (Россия) – 67,53

4. Анастасия Метёлкина/Даниил Паркман (Грузия) – 62,70

5. Челси Лю/Дэнни О'Ши (США) – 62,55

6. Лаура Баркеро/Маурицио Цандрон (Испания) – 62,41.

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