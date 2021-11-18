Российские пары заняли первые три места в короткой программе на турнире в Польше

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, одержали победу в короткой программе на турнире серии «челленджер» в Варшаве (Польша). Результат Тарасовой и Морозова составил 79,76 балла.
Второе место в короткой программе заняла другая российская пара Алина Пепелева/Роман Плешков (69,42 балла). Замкнула тройку ещё одна российская пара Ясмина Кадырова/Иван Бальченко (67,53 балла).
ISU Challenger. Кубок Варшавы. Польша (топ-6)
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 79,76 балла
2. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) – 69,42
3. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко (Россия) – 67,53
4. Анастасия Метёлкина/Даниил Паркман (Грузия) – 62,70
5. Челси Лю/Дэнни О'Ши (США) – 62,55
6. Лаура Баркеро/Маурицио Цандрон (Испания) – 62,41.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 18 ноября 2021
-
21:22
-
21:13
-
20:59
-
20:54
-
20:22
-
18:52
-
18:18
-
18:09
-
18:05
-
17:49
-
17:45
-
17:37
-
17:33
-
17:25
-
16:08
-
15:09
-
15:05
-
14:22
-
11:46
-
11:11
-
10:30
-
10:02
-
09:14
-
09:05
-
09:00
- 17 ноября 2021
-
22:08
-
18:21
-
15:14
-
14:40
-
14:35
-
13:40
-
13:34
-
13:04
-
13:00
-
12:16