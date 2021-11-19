Илья Авербух — Медведевой: наслаждаюсь тем, как ты всё больше раскрываешь свой талант

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух поздравил с днём рождения фигуристку Евгению Медведеву. Ей сегодня, 19 ноября, исполняется 22 года.
«Женечка, поздравляю тебя с днём рождения! Для меня ты всегда Чемпионка с большой буквы. Я счастлив, что сотрудничество, которое между нами началось со спорта, продолжается и сейчас. Рад, что ты блистаешь в спектакле «Анна Каренина» в образе Китти. Наслаждаюсь тем, как ты всё больше раскрываешь свой талант, в том числе артистический, восхищая миллионы зрителей своей многогранностью в проекте «Ледниковый период».
Ты очень глубокий человек, и я желаю тебе абсолютной творческий реализации! Пусть любимые будут рядом, а ты всегда окружена добротой и заботой. Светлой дороги и море новых ярких побед в каждом из твоих начинаний. Загадай в этот день самое желанное!» — написал Авербух.
Пост доступен в «инстаграме» Ильи Авербуха.
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