Степанова — об оценках во Франции: не понимаем, почему на два балла меньше, чем в Италии

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин прокомментировали своё выступление в ритм-танце на пятом этапе Гран-при в Гренобле (Франция).

За свой прокат Степанова и Букин получили 79,89 балла, уступив около 10 баллов лидерам – французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону, а также более полутора баллов канадскому дуэту Пайпер Джиллс / Поль Пуарье. На этапе в Турине Александра и Иван получили 81,47 балла, что позволило бы им оказаться на промежуточном втором месте в Гренобле.

«Мы откатали лучше, чем на нашем первом этапе в Италии. Пока что не понимаем, почему на два балла меньше, чем в Италии. Но сегодняшним выступлением мы довольны.

По ощущениям мы достаточно сильно прибавили и сегодня чувствовали себя совершенно иначе, нежели в Италии. Поэтому будем разбираться. Завтра ещё произвольный танец, надеюсь, сможем насладиться завтрашним днём», — сказала Степанова во время пресс-конференции.