Анна Щербакова высказалась об отборе на Олимпиаду-2022 в Пекине

Действующая чемпионка мира и победительница двух этапов серии Гран-при сезона-2021/2022 российская фигуристка Анна Щербакова высказала мнение о национальном отборе на Олимпийские игры – 2022 в Пекине.

Олимпийская квалификация пройдёт на чемпионате России – 2022, который состоится с 23 по 26 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге. На три путёвки претендуют не менее шести фигуристок, среди которых и Щербакова.

«Никогда не думаю заранее, знаю, над чем мне нужно работать, чтобы показать себя хорошо на чемпионате России», — сказала Щербакова на пресс-конференции после победы на этапе Гран-при во Франции.

Второй в Гренобле стала россиянка Алёна Косторная, третье место заняла представительница Японии Вакаба Хигути, исполнившая тройной аксель в произвольной программе.