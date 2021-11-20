Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при во Франции, Артемьева и Назарычев — вторые

На пятом этапе серии Гран-при в Гренобле (Франция) завершились соревнования спортивных пар. Победу одержали чемпионы Европы – 2020 россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. За свой прокат произвольной программы подопечные Тамары Москвиной получили лучшие оценки в сезоне — 139,79 балла.



Второе место также заняли россияне — Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, побившие личные рекорды как в произвольной программе – 132,13, так и по сумме двух выступлений – 205,15. Отметим, обе российские пары допустили небольшие ошибки при исполнении каскадов.



Бронзовыми призёрами этапа Гран-при во Франции стали американцы Алекса Шимека-Книрим и Брэндон Фрэйзьер.



Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Гренобль, Франция

Спортивные пары



1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) – 216,96.

2. Юлия Артемьева / Михаил Назарычев (Россия) – 205,15.

3. Алекса Шимека-Книрим / Брэндон Фрэйзьер (США) – 201,69.

4. Ванесса Джеймс / Эрик Рэдфорд (Канада) – 196,34.