Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при во Франции, Артемьева и Назарычев — вторые

На пятом этапе серии Гран-при в Гренобле (Франция) завершились соревнования спортивных пар. Победу одержали чемпионы Европы – 2020 россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. За свой прокат произвольной программы подопечные Тамары Москвиной получили лучшие оценки в сезоне — 139,79 балла.
Второе место также заняли россияне — Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, побившие личные рекорды как в произвольной программе – 132,13, так и по сумме двух выступлений – 205,15. Отметим, обе российские пары допустили небольшие ошибки при исполнении каскадов.
Бронзовыми призёрами этапа Гран-при во Франции стали американцы Алекса Шимека-Книрим и Брэндон Фрэйзьер.
Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Гренобль, Франция
Спортивные пары
1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) – 216,96.
2. Юлия Артемьева / Михаил Назарычев (Россия) – 205,15.
3. Алекса Шимека-Книрим / Брэндон Фрэйзьер (США) – 201,69.
4. Ванесса Джеймс / Эрик Рэдфорд (Канада) – 196,34.
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