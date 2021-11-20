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Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при во Франции, Артемьева и Назарычев — вторые

Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при во Франции, Артемьева и Назарычев — вторые
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На пятом этапе серии Гран-при в Гренобле (Франция) завершились соревнования спортивных пар. Победу одержали чемпионы Европы – 2020 россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. За свой прокат произвольной программы подопечные Тамары Москвиной получили лучшие оценки в сезоне — 139,79 балла.

Второе место также заняли россияне — Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, побившие личные рекорды как в произвольной программе – 132,13, так и по сумме двух выступлений – 205,15. Отметим, обе российские пары допустили небольшие ошибки при исполнении каскадов.

Бронзовыми призёрами этапа Гран-при во Франции стали американцы Алекса Шимека-Книрим и Брэндон Фрэйзьер.

Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Гренобль, Франция
Спортивные пары

1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) – 216,96.
2. Юлия Артемьева / Михаил Назарычев (Россия) – 205,15.
3. Алекса Шимека-Книрим / Брэндон Фрэйзьер (США) – 201,69.
4. Ванесса Джеймс / Эрик Рэдфорд (Канада) – 196,34.

Фигурное катание. Гран-при-2021/22. Этап 5, Гренобль, Франция
Спортивные пары. Произвольная программа
20 ноября 2021, суббота. 21:10 МСК
Окончено
1
Россия
216.96
2
Россия
205.15
3
США
201.69
Комментарии
Новости. Фигурное катание
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