Видео показательного номера Бойковой и Козловского на этапе Гран-при во Франции

Появилось видео показательного выступления российских фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на этапе Гран-при в Гренобле (Франция). Фигуристы предстали в образе персонажей из фильма «Спектр: 007».

Напомним, Бойкова и Козловский стали победителями Гран-при во Франции. За свой прокат произвольной программы подопечные Тамары Москвиной получили лучшие оценки в сезоне — 139,79 балла. Второе место также заняли россияне — Юлия Артемьева и Михаил Назарычев.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

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