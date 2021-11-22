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Татьяна Волосожар: Илья Авербух — гений! Мы с Фёдором тоже ничего

Татьяна Волосожар: Илья Авербух — гений! Мы с Фёдором тоже ничего
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Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар опубликовала пост о новом номере, который был представлен в шоу «Ледниковый период». Спортсменка выступает в паре с актёром Фёдором Федотовым.

«Илья Авербух — гений! Вся команда постановщиков: Елена Масленникова, Албена Денкова и Максим Ставиский — гении! Реквизиторы — гении! Мы с Фёдором тоже ничего. Это был вызов, конечно, и круто, что всё получилось! Как думаете, следующий номер будет опять на скоростях или замедлимся и возьмём что-то лирическое?» — написала Волосожар в своём «инстаграме».

Фото: «инстаграм» Татьяны Волосожар

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