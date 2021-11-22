Американка Алиса Лью сменила тренерский штаб в преддверии Олимпийских игр в Пекине

Американская фигуристка Алиса Лью сменила тренерский штаб в преддверии Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай), сообщает журналист Филипп Херш в своём «твиттере» со ссылкой на отца Лью Артура. Отметим, что это вторая смена тренеров за два сезона для Лью.
16-летняя Лью рассталась с тренерами Массимо Скали и Джереми Эбботом и переехала с тренировочной базы в Сан-Франциско к Кристи Кроллу (экс-тренер Патрика Чана), Дрю Миккинс и Виктору Пфайферу в Колорадо-Спрингс.
В текущем сезоне Алиса дебютировала на этапах Гран-при. В Ванкувере (Канада) она заняла пятое место (206,53 балла), а в Токио (Япония) – четвёртое (202,90).
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 22 ноября 2021
-
19:13
-
15:53
-
14:38
-
13:53
-
13:24
-
12:56
-
12:31
-
11:37
-
10:41
-
10:32
-
10:15
-
09:58
-
09:40
-
09:36
-
09:16
-
08:45
-
08:32
-
07:46
-
07:37
-
07:29
-
07:23
-
02:06
-
00:35
-
00:14
-
00:03
- 21 ноября 2021
-
23:50
-
23:22
-
23:08
-
22:28
-
21:37
-
19:58
-
19:53
-
19:41
-
17:23
-
15:12