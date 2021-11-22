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Американка Алиса Лью сменила тренерский штаб в преддверии Олимпийских игр в Пекине

Американка Алиса Лью сменила тренерский штаб в преддверии Олимпийских игр в Пекине
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Американская фигуристка Алиса Лью сменила тренерский штаб в преддверии Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай), сообщает журналист Филипп Херш в своём «твиттере» со ссылкой на отца Лью Артура. Отметим, что это вторая смена тренеров за два сезона для Лью.

16-летняя Лью рассталась с тренерами Массимо Скали и Джереми Эбботом и переехала с тренировочной базы в Сан-Франциско к Кристи Кроллу (экс-тренер Патрика Чана), Дрю Миккинс и Виктору Пфайферу в Колорадо-Спрингс.

В текущем сезоне Алиса дебютировала на этапах Гран-при. В Ванкувере (Канада) она заняла пятое место (206,53 балла), а в Токио (Япония) – четвёртое (202,90).

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