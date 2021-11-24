«Просто самая-самая!» Тиффани Загорски отреагировала на пост Алины Загитовой о женщинах

Российская фигуристка Тиффани Загорски отреагировала на пост олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой в «Инстаграме». Ранее Загитова рассказала, какой, по её мнению, должна быть женщина 2021 года.
«Просто самая-самая!» — написала Загорски в комментариях к соответствующему посту.
Посмотреть пост можно в «инстаграме» Алины Загитовой.
Вот что написали другие подписчики:
«Роскошная и блистательная Алина! Восторг».
«Перед такой роскошной, умной девочкой, как ты, открыты все двери, Алина, дерзай».
«Какая же у нас достойная олимпийская чемпионка! Красивая, мудрая, добрая, смелая, порядочная… И этот список можно продолжать! Любим тебя, солнышко наше! Прекрасный образ, прекрасный текст к посту!»
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