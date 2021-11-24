Фигуристку Константинову спросили про третью путёвку на Олимпиаду, Станислава ответила

Российская фигуристка Станислава Константинова опубликовала пост, посвящённый трудностям в карьере.
«Очень занимательно прийти к осознанию, что такие вещи как: делать шаг назад, быть терпеливой, ждать — будут самыми сложными вещами, через которые доводилось проходить. Почему никто раньше не предупреждал?» — написала Константинова.
Пост доступен в «инстаграме» Станиславы Константиновой
В комментарии Станиславе задали вопрос: «Третья путёвка на Олимпиаду твоя?» Константинова ответила: «Конечно, её и жду».
Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады (2019), серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), медалистка турниров серии «челленджер»: победительница Tallinn Trophy (2016, 2017) и Golden Spin (2017), серебряный призёр Warsaw Cup (2017), бронзовый призёр мемориала Ондрея Непелы (2018), серебряный (2017) и бронзовый (2018) призёр первенства России среди юниоров. После неудачного сезона-2020/2021 в академии «Ангелы Плющенко» Константинова перешла в группу Виктории Буцаевой.
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