Мама Скопцовой выступила с большим заявлением по своим словам о дочери Этери Тутберидзе

Наталья Скопцова, мама российской фигуристки Анастасии Скопцовой, прокомментировала свои слова о Диане Дэвис, дочери заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Ранее Скопцова-старшая написала: «Так об этом уже все говорят: на командном турнире Олимпиады будет замена на произвольный танец, типа у Никиты Кацалапова спина и всё такое. И Дэвис – олимпийская в команде».

«Уважаемые болельщики и любители фигурного катания! Хочу внести ясность в некоторые моменты, которые вызвали у вас негодование, на мой комментарий. Причём прошу обратить внимание, что это комментарий, а не специально подготовленное интервью для спортивных медиа-сообществ.

Ну так вот. Многие пишут о каких-то извинениях, которые я кому-то должна принести. Извиняются обычно, если кого-то обидели! В моём комментарии нет осуждения каких-то конкретных спортсменов, как, например, «девочка не едет, грузная, деревянная, программы и костюмы не такие как надо, не скользит, нет рёбер, партнер щуплый и т. д.»

В моём комментарии не было осуждения касаемо внешности спортсменов, также в моём комментарии отсутствовала критика в адрес судейской бригады соревнований. В моём комментарии отсутствовала критика вообще кого-то! Обвиняя меня в лицемерии, большинство из вас пишут мне с фейковых страниц и закрытых аккаунтов. Возникает вопрос: кто из нас лицемерит?

Я всегда открыта для разговора, к критике отношусь с пониманием, если она таковой является. А не просто голословные утверждения за вечерним чаем, где вы «ржёте всей семьей, как моя дочь исполняет поддержку хуже, чем мешок с картошкой». В такие моменты хочется сказать: «А ты выйди и попробуй сделать сам, или дочери своей предложи, а потом можно поржать!»

Моя дочь любит фигурное катание и продолжает заниматься им уже 17 лет. Это приносит ей удовольствие, но бывают моменты, когда нет мотивации и желания после написанного вами для неё бреда. И здесь я даже не знаю, где Настя черпает силы и чем вдохновляется снова. Ей нравится побеждать, но не любой ценой, пройдя по головам! Поэтому все ваши попытки обвинить меня в том, что я испортила всю карьеру моей дочери, бессмысленны!» — написала Скопцова-старшая в своём «инстаграме».

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