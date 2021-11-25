Камила Валиева осталась на первом месте в общем зачёте «Гонки за Пекин»

В предвкушении Олимпиады — 2022 в Пекине «Чемпионат» запустил спецпроект «Гонка за Пекин». После каждого турнира с участием претенденток на участие в Олимпиаде мы составляем текущий рейтинг одиночниц и отвечаем на главный вопрос: кто из фигуристок должен ехать на Олимпиаду, если бы состав определялся в эту минуту.
Предлагаем ознакомиться с общим зачётом «Гонки за Пекин» по итогам этапа Гран-при во Франции. Первое место, как и прежде, занимает Камила Валиева.
«Гонка за Пекин». Общий зачёт
1. Камила Валиева — 33 балла
2. Елизавета Туктамышева — 27
3. Анна Щербакова — 20
4. Майя Хромых — 14,5
5. Александра Трусова — 13
6. Алёна Косторная — 8
7. Дарья Усачёва — 6
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