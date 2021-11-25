«После родов стала уверенней в себе». Анна Погорилая показала кадры с новой фотосессии

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, российская фигуристка Анна Погорилая опубликовала подборку снимков с новой фотосессии.
«Когда после родов стала уверенней в себе. Отсняли суперкрасивый фотосет», — написала спортсменка.
Пост доступен в «инстаграме» Анны Погорилой.
Мужем Анны является бывший фигурист Андрей Невский. Он завершил карьеру перед Олимпиадой-2018. Их свадьба состоялась 14 июля 2018 года. В декабре 2020 года Анна стала мамой. О своей беременности Погорилая сообщила в октябре 2020 года. Фигуристка официально не объявляла о завершении карьеры, но не участвовала в турнирах с осени 2017 года.
Погорилая — серебряный (2017) и двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы (2015, 2016), бронзовый призёр финала Гран-при сезона-2016/2017, мастер спорта России международного класса.
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