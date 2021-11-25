Алёна Леонова: Валиева вне конкуренции. Можно рассчитывать на новый рекорд

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Алёна Леонова поделилась ожиданиями от Гран-при России, где выступят сразу три российские одиночницы: Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

«Валиевой есть в чём добавить. Если откатает чище, чем на последнем старте, то побьёт рекорды. Этап проходит в России, наших девочек не обидят в компонентах, надеюсь. Можно рассчитывать на рекорд. Главное, чтобы не было травм. Валиева сейчас вне конкуренции. У неё огромнейший задел, стабильно катается, владеет многими элементами ультра-си. Хромых может навязать борьбу, Хендрикс тоже будет бороться», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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