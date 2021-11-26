Олег Васильев: Максим Ковтун несколько лет ходил по граблям, сейчас очередь Миши Коляды

Олимпийский чемпион в парном катании Олег Васильев оценил результаты российского фигуриста Михаила Коляды.

«Миша, безусловно, очень талантлив, не обделён возможностями, но, на мой взгляд, слишком поздно решился на перемены в собственной жизни. Когда он перешёл к Алексею Мишину, был уже слишком сильно психологически задавлен негативным опытом своих предыдущих выступлений. Поэтому ему так сложно сейчас абстрагироваться от этого груза и показывать то, на что он реально способен.

Можно ли это назвать бедой российского одиночного катания? Думаю, что всё же нет: наши одиночники ещё не вышли на тот уровень, на котором находятся российские девушки, и надо понимать, что к золотым медалям нельзя пройти, ни разу не наступив на грабли. По ним несколько лет ходил Максим Ковтун, сейчас очередь Миши. Остаётся только надеяться, что более молодые спортсмены будут учиться не только на своих ошибках, но и на ошибках своих предшественников», — цитирует Васильева «RT на русском».

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