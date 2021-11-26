Ирина Слуцкая — о своей первой Олимпиаде: я хотела большего

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая поделилась воспоминаниями о выступлении на своей первой Олимпиаде — в Нагано в 1998 году. Она заняла пятое место.

«Новый этап. Моя детская мечта сбылась — я попала на Олимпийские игры. 1998 год. Нагано. Мне 19 лет. Тогда сам факт быть отобранной для участия в Олимпиаде и защищать свою страну на соревнованиях такого уровня — это уже очень много значило для меня и для моей карьеры. Но, конечно же, как обычно, я хотела большего.



Моя программа была в исконно русском стиле: красное платье с золотой вышивкой и фонариками на плечах, народная музыка. Свою программу на первой Олимпиаде я откатала хорошо. Была небольшая ошибка в первый день соревнований, но потом я собралась и выполнила чистый, уверенный прокат. Я была пятой… Мне не хватило буквально несколько голосов, чтобы стать третьей. Но это только раззадорило меня тренироваться ещё больше», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».



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