Худайбердиева и Базин — о ритм-танце на Гран-при России: мы сделали то, что нам сказали
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Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин прокомментировали выступление в ритм-танце на этапе гран-при в Сочи. Судьи оценили их прокат в 71,05 балла.
«Мы сделали то, что нам сказали. Мы с этим справились. Было небольшое волнение, поэтому были немного сдержанными. Мы ещё только второй год катаемся вместе, а этот сезон особенный. Сегодня мы справились со своими нервами, со своей задачей. Будем стараться дальше, главное, что тренеры нами довольны и мы собой тоже», — рассказали Худайбердиева и Базин в микст-зоне.
Произвольный танец пары представят завтра, 27 ноября.
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