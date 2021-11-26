Худайбердиева и Базин — о ритм-танце на Гран-при России: мы сделали то, что нам сказали

Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин прокомментировали выступление в ритм-танце на этапе гран-при в Сочи. Судьи оценили их прокат в 71,05 балла.

«Мы сделали то, что нам сказали. Мы с этим справились. Было небольшое волнение, поэтому были немного сдержанными. Мы ещё только второй год катаемся вместе, а этот сезон особенный. Сегодня мы справились со своими нервами, со своей задачей. Будем стараться дальше, главное, что тренеры нами довольны и мы собой тоже», — рассказали Худайбердиева и Базин в микст-зоне.

Произвольный танец пары представят завтра, 27 ноября.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!