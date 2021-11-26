«Заколдованная разминка». Траньков — об ошибке Мишиной и Галлямова в короткой программе

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о выступлении действующих чемпионов мира Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в короткой программе на этапе Гран-при в Сочи.

Мишина и Галлямов, в отличие от других российских пар, выступали во второй разминке и допустили ошибку при исполнении параллельного тройного сальхова. Отметим, что без ошибок не обошлась ни одна пара второй разминки, и только россияне вошли в топ-4 по итогам короткой программы.

«Какая-то заколдованная разминка. Такое ощущение, что первая разминка забрала на себя всю удачу. Ни одного чистого проката в этой группе, даже наши супертехничные и суперстабильные Мишина и Галлямов сегодня не обошлись без ошибок. Мы видели досадный срыв Насти на тройном сальхове, она раскрылась в воздухе. Даже не знаю, сколько там было, полтора оборота? Жаль, что наша лучшая пара не показала своё лучшее катание у себя дома.

Совсем другие слова я готовил для окончания соревнований в короткой программе спортивных пар. Но всё равно эти ребята лучшие, вы сами видели, как они катаются – с хорошим настроением, с интересными амплитудными элементами. Не думаю, что ребятам стоит сильно расстраиваться, тем более мы знаем, как прекрасно они умеют катать произвольную программу. В произвольной программе технически этим ребятам нет равных в этом сезоне. Можно сконцентрироваться на произволке и показать всё, на что они способны.

Сегодня даже на выборе была заметна некая нервозность. Не самое чёткое приземление из выброса, и следующий за этим элемент – тройной сальхов, досадная ошибка. Может, волнение сказывалось, не знаю. Во всём остальном – браво. Все элементы четвёртого уровня», — сказал Траньков в эфире Первого канала.